البيت الأبيض: ترامب سيلتقي مصطفى الكاظمي في 20 من الشهر الحالي

2020/08/08 | 09:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 آب الشهر الحالي.واوضح البيت الابيض في بيان اليوم ان الجانبين سيبحثان التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.وكان رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين قد اكد على ان […]

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