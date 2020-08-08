حقوق الإنسان تدعو إلى اتفاقية دولية لحماية النازحين

2020/08/08 | 09:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعت مفوضية حقوق الإنسان اليوم السبت إلى حماية النازحين عبر إبرام اتفاقية لتعزيز حقوقهم.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “الأوضاع الانسانية للنازحين وتعرضهم الآلاف الانتهاكات يدعو الحاجة الماسة الى ابرام اتفاقية لتعزيز حقوقهم وحمايتهم”.وأضاف الغراوي: “لا توجد للآن اتفاقية دولية لحماية النازحين وهنالك مبادئ […]

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