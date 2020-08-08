2020/08/08 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية جديدة بمشاركة طيران التحالف الدولي في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين.وجاء في بيان اصدرته الخلية، وتلقته (بغداد اليوم)، "اعتمدت قيادة العمليات المشتركة تكتيكاً جديداً في ملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية، وقد نفذت اليوم عملية نوعية مخطط لها بناءً على معلومات أستخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي بوجود كهوف واوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار وتم تأكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف".وتابع البيان "وقد شرعت قيادة عمليات صلاح الدين فجر اليوم السبت 8 اب 2020 وبأمرتها قطعات مِن الجيش العراقي وفوج سوات شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي وبإسناد مِن طيران الجيش والتحالف الدولي بواجب مداهمة هذه الأوكار والكهوف سبقها قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية دقيقة على عدد مِن هذه الاهداف، ومازال الواجب مستمرا، وسنوافيكم بالنتائج لاحقاً".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء، اليوم الجمعة، عن دكها تجمعاً لتنظيم داعش الإرهابي بقنابر الهاون في منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء ضمن قاطع المسوولية .

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "م

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، بيانا رسميا كشفت خلاله هوية سائق العجلة التي تحمل متفجرات ضبطت في محافظة ذي قار، في وقت سابق.

وذكرت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع

بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، عن الوضع الامني الخاص بالسجون العراقية، وفيما اشارت الى انها مؤمنة بالكامل، اكدت ان عمليات الهروب الجماعي من السجون بات من الماضي.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الخالق العزاوي، لـ(بغداد اليو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق عملية أمنية جديدة بمشاركة طيران التحالف الدولي في وادي الثرثار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق عملية أمنية جديدة بمشاركة طيران التحالف الدولي في وادي الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).