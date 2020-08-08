2020/08/08 | 09:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. انخفاض واضح في درجات الحرارة ابتداء من هذا الموعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 09:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. انخفاض واضح في درجات الحرارة ابتداء من هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. انخفاض واضح في درجات الحرارة ابتداء من هذا الموعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).