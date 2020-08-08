لكورونا علاقة أيضاً.. رسوم جديدة ستزيد من أسعار أجهزة UPS

2020/08/08 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة من المتوقع أن تفرض رسوم جديدة بعدة دولارات من قبل شركة USP كرسوم إضافية على الشركات التي تشحن كمية ضخمة من وحدات الشركة في خريف عام 2020 وأوائل الشتاء.ارتفاع التكاليف يأتي مع تزايد عدد الأشخاص ال>ين يتسوقون عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا لذا ستكلف الرسوم المزيد من الدولارات على شحنات السفن […]

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