الموقف من المثلية الجنسية.. سياسي أم ديني؟ - يعقوب بن افرات

2020/08/08 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يعقوب_بن_افرات المسائل الحقوقية لا تتجزأاالنقاش الدائر اليوم حول موضوع المثلية الجنسية داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل لم يجر من تلقاء نفسه بل جاء من فوق ومن دون تمهيد داخلي.



كان ذلك عندما واجهت القائمة العربية المشتركة مسألة التصويت على مشروع قانون في كنيست بعنوان "علاجات ميول المثليين"، الذي قدّمه عضو الكنيست نيتسان هروفيتس من قائمة "ميرتس"، والذي يعرف نفسه كمثلي الجنس.



وبسبب غياب حوار جدي حول هذا ال ......





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