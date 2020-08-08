الانبار تخضع مناطق شرقي الرمادي لعمليات تعفير بعد تسجيلها لاصابات جديدة بكورونا

2020/08/08 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي دود الدليمي ، الجمعة، بإطلاق حملة كبرى تشمل تعفير وتعقيم كافة مناطق شرقي مدينة الرمادي لتجنب تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا.وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” حكومة قضاء الحبانية المحلية اطلقت اكبر حملة تعفير وتعقيم لمناطق الحبانية والخالدية وجزيرة الخالدية ومناطق […]

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