2020/08/08 | 09:41 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
دعا النائب عن النهج الوطني حسين العقابي، السبت، الحكومة الى استيفاء الرسوم الجمركية بشكل مسبق ن خلال مزاد العمة، مبينا ان اقليم كردستان خفض الرسوم الجمركية الى 80 % لتجار لذهب من اجل دخول لبضاعة من الشمال.
وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الاقليم اقدم على تخفيض الرسوم الجمركية لاغلب البضائع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تجارة الذهب تحولت من منافذ الجنوب الى الشمال بعد تخفيض الاقليم الرسوم الجمركية 80%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
دعا النائب عن النهج الوطني حسين العقابي، السبت، الحكومة الى استيفاء الرسوم الجمركية بشكل مسبق ن خلال مزاد العمة، مبينا ان اقليم كردستان خفض الرسوم الجمركية الى 80 % لتجار لذهب من اجل دخول لبضاعة من الشمال.
وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الاقليم اقدم على تخفيض الرسوم الجمركية لاغلب البضائع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تجارة الذهب تحولت من منافذ الجنوب الى الشمال بعد تخفيض الاقليم الرسوم الجمركية 80%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تجارة الذهب تحولت من منافذ الجنوب الى الشمال بعد تخفيض الاقليم الرسوم الجمركية 80%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).