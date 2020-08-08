نائب: تجارة الذهب تحولت من منافذ الجنوب الى الشمال بعد تخفيض الاقليم الرسوم الجمركية 80%

2020/08/08 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا النائب عن النهج الوطني حسين العقابي، السبت، الحكومة الى استيفاء الرسوم الجمركية بشكل مسبق ن خلال مزاد العمة، مبينا ان اقليم كردستان خفض الرسوم الجمركية الى 80 % لتجار لذهب من اجل دخول لبضاعة من الشمال.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الاقليم اقدم على تخفيض الرسوم الجمركية لاغلب البضائع […]

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