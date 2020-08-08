2020/08/08 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت كريستينا زاور على ضرورة شرب السوائل بكميات كافية خلال فصل الصيف لتجنب الجفاف، الذي تتمثل أعراضه في الصداع، وضعف التركيز، والشعور بالتعب، وتراجع القدرة على بذل المجهود، ومشاكل الدورة الدموية.وأوضحت زاور من الجامعة الألمانية للوقاية وإدارة القطاع الصحي، أنه يجب شرب السوائل يومياً بكمية لا تقل 1.5 لتر، مع زيادتها بين نصف لتر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على كمية السوائل المناسبة في الصيف) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على كمية السوائل المناسبة في الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).