2020/08/08 | 09:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت صحيفة “العرب اللندنية” جدول أعمال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية في 20 آب، فيما أشارت إلى أن الزيارة ستقوم على 4 بنود أساسية.وجاء في تقرير الصحيفة: قالت مصادر سياسية عراقية إن بغداد وواشنطن حدّدتا موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة وجدول أعمالها.وذكرت المصادر لـ”العرب” أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل زيارة الكاظمي إلى البيت الأبيض وكالة تقدم الاخبارية.

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