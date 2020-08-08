قطر تتبرع بـ50 مليون ريال لـ بيروت

2020/08/08 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بمبلغ 50 مليون ريال قطري (نحو 14 مليون دولار أمريكي) للحملة الخاصة بدعم لبنان التي بدأت في الدوحة تحت شعار #لبنان_في_قلوبنا.وتبنت الحملة وسائل الإعلام القطرية والجمعيات والمؤسسات الخيرية، لدعم الشعب اللبناني بعد فاجعة مرفأ بيروت.وجاء في تغريدة لتلفزيون قطر على صفحته في موقع “تويتر” أن […]

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