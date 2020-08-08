المنافذ الحدودية : ضبطنا عملية تهرب من الرسوم سبب بهدر كبير للمال العام

2020/08/08 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ضبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة 3عجلات محملة (56) بكج (ورق سبرنك، وقفايص ورق سبرنك، واضلاع حديد) المنشأ الصين وحسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية .وقالت الهيأة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم السبت ، ان ” عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي عند […]

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