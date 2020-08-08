دراسة : آلام أسفل الظهر سببها نقص فيتامين “د”

2020/08/08 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة حديثة وجود ارتباط بين نقص معدلات فيتامين “د” في الجسم، وبين الإصابة بآلام أسفل الظهر.وحذرت الدراسة الجديدة من انخفاض مستويات فيتامين “د” في الدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل في العظام، بالإضافة إلى آلام أسفل الظهر المزعجة.وقالت الدراسة، إن آلام أسفل الظهر مرتبطة بنقص فيتامين معين في الجسم، وهو […]

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