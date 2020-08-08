مصرف الرافدين يبدأ بتوطين رواتب فئة من موظفي الدولة

2020/08/08 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم السبت عن البدء بتوطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع وتشكيلاتها ومنح بطاقة ماستر كارد لتسلم رواتبهم الكترونياً.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” انه “تم توزيع الاستمارات الخاصة بتوطين الرواتب على منتسبي وزارة الدفاع لاختيار المصرف الذي يقدم الخدمات المالية له من سلف وقروض”.وأشار […]

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