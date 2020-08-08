2020/08/08 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت خلية الإعلام الأمني عن شروع القوات المشتركة بعملية امنية واسعة في وادي الثرثار وبإسناد مِن طيران الجيش والتحالف الدولي .وذكر بيان للخلية تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت : اعتمدت قيادة العمليات المشتركة تكتيكاً جديداً في ملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية، وقد نفذت اليوم عملية نوعية مخطط لها بناءً على معلومات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : الشروع بعملية امنية واسعة في وادي الثرثار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني : الشروع بعملية امنية واسعة في وادي الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).