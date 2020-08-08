مصرف الرافدين يعلن البدء بتوطين رواتب منتسبي الدفاع الكترونيا

2020/08/08 | 10:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين عن البدء بتوطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع وتشكيلاتها ومنح بطاقة الماستر كارد لتسلم رواتبهم الكترونيا .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت/المعلومة/ نسخة منه انه تم “توزيع الاستمارات الخاصة بتوطين الرواتب على منتسبي وزارة الدفاع لاختيار المصرف الذي يقدم الخدمات المالية له من سلف وقروض” مشيرا الى ان “منتسبي الدفاع […]

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