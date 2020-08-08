2020/08/08 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعة : خطة لتصدير منتجاتنا إلى الخارج

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