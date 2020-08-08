2020/08/08 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصناعة : خطة لتصدير منتجاتنا إلى الخارج
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة : خطة لتصدير منتجاتنا إلى الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة : خطة لتصدير منتجاتنا إلى الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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