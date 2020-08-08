وزارة الصناعة: سنصدر منتجاتنا إلى الخارج!

2020/08/08 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية اليوم السبت عن خطة لتصدير المنتجات الخاصة منها إلى الخارج.وقالت الوزارة في تصريح نقلته الوكالة الرسمية إن “بعض المواد التي يتم إنتاجها من قبل وزارة الصناعة والمعادن تمتاز بالجودة والمتانة”.وكشفت الوزارة عن “خطة لتشغيل عدد من المعامل المتوقفة وإضافة خطوط جديدة”، مبينة أن هناك “خطة […]

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