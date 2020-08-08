إزنوا أيها الرجال خارج بيوتكم.. رحيم العكيلي

2020/08/08 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب القاضي المتقاعد رحيم العكيلي: ازنوا ايها الرجال انما خارج بيوتكم فقط بموجب قانون عقوباتنا العتيد،،يعد زنا المراة زنا في اي مكان وقع،سواء في بيت الزوجية او في اي مكان اخر ،،.اما الزوج فلا يعد زناه جريمة الا اذا وقع في منزل الزوجية بنص المادة ٣٧٧ / ٢ من قانون العقوبات التي تنص(ويعاقب بالعقوبة […]

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