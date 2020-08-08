2020/08/08 | 10:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد غير مصرح بها تهرباً من دفع الرسوم الكمركية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مواد غير مصرح بها تهرباً من دفع الرسوم الكمركية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مواد غير مصرح بها تهرباً من دفع الرسوم الكمركية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).