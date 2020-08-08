صحيفة : الكاظمي سيناقش اربع بنود اساسية اثناء زيارته للبيت الابيض

2020/08/08 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- توقعت صحيفة “العرب اللندنية” جدول أعمال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية في 20 آب، فيما أشارت إلى أن الزيارة ستقوم على 4 بنود أساسية .وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر سياسية عراقية ، إن بغداد وواشنطن حدّدتا موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة وجدول […]

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