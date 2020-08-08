الصحة :استمرار الدوام الرسمي بعد رفع حظر التجوال الشامل يوم غد الأحد بنسبة 25 بالمئة

2020/08/08 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجّحَ وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، استمرار صيغة الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بعد رفع حظر التجوال الشامل يوم غد الأحد بنسبة 25 بالمئة، مبيناً أن ذلك القرار يعود الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وقال الجميلي في تصريح لصحفية “لصباح” اطلعت عليه/المعلومة/ انه ” من المرجح ان يتم استمرار صيغة الدوام الرسمي في […]

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