وزارة العمل تكشف عن “تقييد” يمنع شمول 600 ألف مواطن في الحماية الاجتماعية

2020/08/08 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة العمل اليوم السبت عن تقييد يمنع شمول 600 ألف مواطن في شبكة الحماية الاجتماعية التي تصرف رواتب للعوائل المتعففة.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي إن “موافقة مجلس الوزراء على 600 ألف مواطن في الحماية الاجتماعية مقيدة بتوفر التخصيصات”.وأشار الركابي إلى أن “قرار توسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية […]

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