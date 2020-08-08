الكشف عن اجتماعات سرية لاعلان الاقليم السني بعد فشل سيناريو التظاهرات

2020/08/08 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، السبت، عن استمرار الاجتماعات السرية لبحث اعلان الاقليم السني، مبينا ان اعلان الإقليم السني سيكون بعد فشل سيناريو التظاهرات.وقال الملا في تغريدة اطلعت عليه / المعلومة/ انه ” اذا فشل السيناريو المرسوم للتظاهرات الحالية سيتم اعلان الإقليم السني”.واضاف الملا ان “هناك من يعد […]

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