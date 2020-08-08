وزير العمل: حملة كشف مزدوجي الرواتب في الحماية الاجتماعية ستستمر

2020/08/08 | 10:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم السبت، أن حملتها للكشف عن مزدوجي الرواتب للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ستستمر

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