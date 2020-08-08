وزارة الصناعة تعلن عن خطة لتصدير المنتوجات العراقية إلى الخارج

2020/08/08 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن اعدادها خطة لتصدير المنتوجات العراقية الى الخارج ، شرط تحقيقها اكتفاءا ذاتياً في عدد من المواد الانشائية مثل الأنابيب البلاستيكية والسمنت والألمنيوم، وكثير من المواد الأخرى .وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح صحفي : إن “الوزارة وضعت خطتين قصيرة وطويلة الأمد، للنهوض بالصناعة الوطنية، تتضمنان […]

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