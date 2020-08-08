الجامعة العربية تعلن استعدادها للمشاركة في التحقيق بملابسات انفجار مرفأ بيروت

2020/08/08 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، السبت(08 آب 2020)، استعداده الجامعة للمشاركة في التحقيق بملابسات انفجار مرفأ بيروت.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي، إنه "لدى الدول العربية كل الاستعدادات لمساعدة لبنان في حادثة انفجار المرفأ، وقدمنا المساعدة للمشاركة فيما يتعلق بشفافية التحقيقات باسباب الانفجار".

واضاف أن "الرئيس ميشان عون أبلغني أن لبنان اكتفى من الاحتياجات الطبية".

يذكر أن انفجارا مدمرا وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وعلى إثر الانفجار سارعت العديد من الدول العربية والأجنبية إلى تقديم يد العون وإرسال المساعدات والمعونات للبنان تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته.

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