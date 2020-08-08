2020/08/08 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تُعلن يوم غدٍ انطلاق امتحانات الخارجيين (الدور التمهيدي) .. وتؤكد تنسيقها العالي مع وزارتي الصحة والداخلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 10:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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