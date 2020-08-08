سياسي سني: العبيدي لا يستحق وزارة الدفاع والخليج يدعم خنجر وعلاوي والنجيفي

2020/08/08 | 10:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب السابق في مجلس النواب زياد الذرب، السبت، فشل وزير الدفاع الاسبق خالد العبيدي في ادرة الوزارة، مبينا ان السعودية دعمت اياد علاوي وتركيا تدعم اسامة النجيفي، كما ان قطر تدعم خميس الخنجر.وقال في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” خالد العبيدي لا يستحق ان يكون وزيرا للدفاع وهو فشل بادارة وزارته […]

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