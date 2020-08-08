32 حاوية لمواد كيمياوية في البصرة..الخوف من بيروت ثانية

2020/08/08 | 10:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية احصاء 32 حاوية تحوي موادا كيمياوية متروكة في احد موانئ ام قصر في البصرة....

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