2020/08/08 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دارت اشتباكات عنيفة، مساء امس الجمعة، بين أبناء قبيلة “العكيدات” العربية وبين مسلحين من تنظيم “قسد” مدعومين بعناصر من الجيش الأمريكي على أطراف بلدة ذيبان شرقي ديرالزور.وقالت مصادر أهلية بريف دير الزور بأن الاشتباكات تتركز في منطقة اللطوة والمستوصف والبريد ومركز الناحية، وعبر الأسلحة المتوسطة والرشاشة التي تسمع في إرجاء البلدة والقرى المجاورة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات عنيفة بين قبائل سورية والقوات الأميركية على الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات عنيفة بين قبائل سورية والقوات الأميركية على الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).