وزير العمل : أكثر من سبعة آلاف شخص يتقاضون راتباً آخر غير راتب الحماية

2020/08/08 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود أكثر من سبعة آلاف شخص يتقاضون راتباً آخر غير راتب الحماية ، فيما اكد أن اللجان مستمرة بمقاطعة البيانات مع جميع الوزارات الأمنية .وقال وزير العمل عادل حاشوش الركابي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، إن “الوزارة بدأت بتشكيل لجان قبل أسبوعين لتدقيق […]

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