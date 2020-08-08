العتبة الحسينية تعتزم فتح أكبر مركز لعلاج السرطان في العراق العام المقبل

2020/08/08 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تفتتحُ العتبة الحسينية المقدسة مطلع العام المقبل، اكبر مركز لعلاج الامراض السرطانية في العراق ضمن محافظة كربلاء المقدسة، كاشفة عن عزمها تشييد مركز مشابه في محافظة البصرة.وقال معاون مدير اعلام العتبة ولاء الصفار في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “العمل متواصل وبنسب انجاز مرتفعة بلغت 77 بالمئة، لواحد من اكبر المشاريع الصحية، […]

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