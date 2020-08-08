الجمارك: 32 حاوية لمواد كيمياوية متروكة في «ام قصر الجنوبي»

2020/08/08 | 10:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، عن احصاء 32 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية متروكة في احد موانئ ام قصر، مستوردة لصالح القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة انها مصنفة وفقا للمنشأ بالمواد الخطرة والغازات النادرة والحامضية.وقال مدير عام الجمارك، خالد صلاح الدين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اجمالي الحاويات المتروكة في ميناء واحد (ام […]

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