الكاظمي إلى البيت الأبيض.. واشنطن تحدد الموعد وطهران

2020/08/08 | 10:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن البيت الأبيض، موعد الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن.

وذكر البيت الأبيض في بيان، السبت 8آب/أغسطس، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في البيت الأبيض، في 20 آب/أغسطس".

وأوضح البيان، أن "المحادثات بين الطرفين ستتضمن مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى قضايا تخص الأمن والطاقة والمستجدات الاقتصادية".

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وتشير تقارير ومعلومات، إلى أن الزيارة ستبحث ملفات أساسية على المستوى الأمني والاقتصادي، فضلاً عن ملف الجائحة، أبرزها يتعلق في بحث بغداد عن دعم مالي، وتواجد القوات الأمريكية، مرجحة أن يتعرض الكاظمي إلى ضغوط من أطراف حليفة لطهران وفصائل مسلحة، لتجنب أي اتفاق قد يطيح بنفوذها.

وتتوجّس إيران، من أن "تفضي الزيارة إلى تفاهمات بشأن كيفية تخلّص العراق من الارتهان للغاز والكهرباء الإيرانيين ما يسهّل عليه تنفيذ العقوبات، وأخرى بشأن الميليشيات المسلّحة وضبط سلاحها وتقوية الأجهزة الأمنية الرسمية عبر الاستعانة بالخبرات والمساعدات العينية والتقنية الأمريكية"، وفق ذات التقارير.

فيما تسعى الفصائل المسلحة، إلى قطع الطريق أمام الكاظمي نحو "أي تفاهمات عميقة قد يجريها مع الولايات المتحدة، خشية إبرام اتفاقات على تصفيتها أو الحد من قدراتها مع الولايات المتحدة، بما يشمل السماح باستهداف مقراتها وقياداتها".

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