ترامب يعلن بأنه سيشارك في المؤتمر الدولي الذي اعلن عنه ماكرون لمساعدة لبنان

2020/08/08 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم الذي أودى بحياة 154 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.وغرّد ترمب بعد إجرائه محادثة هاتفية … Readmore

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