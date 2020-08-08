القضاء اللبناني يلقي القبض على 19 مسؤولاً على ذمة التحقيق بتفجير مرفأ بيروت

2020/08/08 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف القضاء اللبناني مدير مرفأ بيروت، والمديرين العامين للجمارك، الحالي والسابق، على خلفية قضية الانفجار الضخم للمرفأ، ليرتفع عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات في القضية إلى 19 مسؤولا وموظفاً.وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنه جرى “توقيف المدير العام السابق … Readmore

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