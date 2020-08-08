الجبوري: داعش الإرهابي أعدم أكثر من 10 آلاف عراقي وألقى بجثثهم في حفرة الخسفة

2020/08/08 | 11:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن نينوى أحمد الجبوري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى فتح أبرز المواقع التي حوّلها تنظيم داعش الإرهابي إلى مقابر لضحاياه، إبان سيطرته على محافظة نينوى.وكتب الجبوري في تدوينة أنه في حفرة الخسفة وهي تقع جنوبي الموصل أعدم … Readmore

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