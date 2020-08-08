فتح أكبر مركز لعلاج السرطان في العراق العام المقبل..هذا مااعلنت عنه العتبة الحسينية

2020/08/08 | 11:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن معاون مدير اعلام العتبة ولاء الصفار في بيان ان العمل متواصل وبنسب انجاز مرتفعة بلغت 77 بالمئة، لواحد من اكبر المشاريع الصحية، التي تنفذها العتبة المقدسة والخاص بعلاج مصابي الأورام السرطانية، مشيرا الى ان موعد افتتاحه سيكون مطلع العام المقبل.



وأضاف الصفار، أن المشروع الذي ينفذ على مس...

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