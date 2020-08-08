السفير الفلسطيني لـ”المعلومة”: لبنان تمثل احدى مهددات الأمن القومي لإسرائيل

2020/08/08 | 11:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد السفير الفلسطيني لدى بغداد احمد عقل ، السبت ، أن لبنان يمثل بالنسبة لإسرائيل أحد أهم مهددات الأمن القومي، مبينا أنه لايزال من المبكر القول إن هناك رواية متكاملة حول الحادث.وقال عقل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اي ضرر يحدث في المنطقة عموما ولبنان خصوصا يصب في صالح الصهاينة والأميركان”.[…]

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