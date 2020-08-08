2020/08/08 | 11:44 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المفترض أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 آب/أغسطس، حسبما أعلنت الرئاسة الأميركية، الجمعة.فقد كشف البيت الأبيض في بيان عن أن هذه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركاء بمحاربة داعش وكورونا.. الكاظمي يلتقي ترمب قريباً) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركاء بمحاربة داعش وكورونا.. الكاظمي يلتقي ترمب قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).