تعرف على سعر الدولار في السوق العراقية

2020/08/08 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح بشكل طفيف، فيما استقرت بالأسواق المحلية ، السبت، (8 اب 2020)....

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