الإجراءات الوقائية في خبر كان.. شاهد الفيديو : زحام كبير وفوضى في مصرف الدم بمدينة الطب

2020/08/08 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” مقطع فيديو حصلت عليه يُظهر زحاماً شديداً داخل مصرف الدم في مدينة الطب بالعاصمة بغداد دون أي إجراءات وقائية أو تباعد اجتماعي كما تطالب وزارة الصحة ذاتها.

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