2020/08/08 | 11:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون يشكون تأخر تسلم المفردات التموينية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون يشكون تأخر تسلم المفردات التموينية في بغداد ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون يشكون تأخر تسلم المفردات التموينية في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).