الاحتلال يفتش منازل ويمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في الخليل

2020/08/08 | 11:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من المنازل في مدينة الخليل، ومنعت مزارعين من الوصول إلى أراضيهم.وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال فتشت عددا من منازل المواطنين في المدينة، عرف من أصحابها: ربحي ابو قويدر.وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي المواطنين المزروعة بالعنب في حي فرش الهوى غربا، وأخطرت أصحابها […]

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