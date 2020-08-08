2020/08/08 | 11:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية لليوم السبت 8 آب 2020 بحسب ما أعلنته وزارة النقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية اليوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).