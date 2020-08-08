علماء يبتكرون “ألمع مادة على الأرض”!

2020/08/08 | 11:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابتكر علماء من جامعتي كوبنهاغن وإنديانا، “ألمع مادة على الأرض” بعد أن وجدوا طريقة لإيقاف تلاشي جزيئات الفلورسنت عندما تنتقل إلى الحالة الصلبة.وأنشأ العلماء مادة جديدة مشرقة – لها وهج لامع – من أصباغ الفلورسنت موجبة الشحنة.وتميل الأصباغ إلى الخضوع لعملية “التبريد”، عندما تدخل إلى الحالة الصلبة – ما يقلل من […]

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