فيروس كورونا يصيب مدرب شباب كرة الصالات

2020/08/08 | 11:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب مدرب منتخب شباب العراق لكرة الصالات، علي طالب، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال مصدر مقرب من طالب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب علي طالب شعر بأعراض فيروس كورونا، الامر الذي دقعه الى اجراء الفحوص الطبية للتأكد من حالته”.وأضاف ان “طالب يخضع للحجر الصحي الان لفترة تقارب الأسبوعين، وهو الان يلتزم […]

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