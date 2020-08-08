ملايين المسلمين في العراق والعالم يحيون ذكرى عيد الغدير

2020/08/08 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توافد عدد كبير من الزائرين الى مرقد الامام امير المؤمنين عليه السلام لاحياء ذكرى عيد الغدير الاغر وسط اجراءات وقائية واحترازية اتخذتها العتبة العلوية ضد فيروس كورونا.وقال مراسل /المعلومة/, ان عددا كبيرا من الزائرين توافدا منذ الصباح الباكر على مرقد الامام امير المؤمنين عليه السلام لتجديد البيعة في يوم الغدير الاغر، والابتهال […]

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