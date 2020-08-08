2020/08/08 | 12:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن مصرف الرافدين عن إطلاق تسليف الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف وحاملي الماستر كارد ضمن خدمة سلفني وبدون فوائد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تقرر شمول الموظفين بسلفة " سلفني" التي يتم منحها للموظف شهريًا وتسدد بالتزامن مع استلام راتب الموظف في كل شهر .

واضاف ان التقديم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن اطلاق خدمة سلفني الشهرية للموظفين ومن دون فوائد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن اطلاق خدمة سلفني الشهرية للموظفين ومن دون فوائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).